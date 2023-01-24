من هو زوج هند آل سعود ويكيبيديا، تعتبر السعودية هند آل سعود من ابرز الشخصيات البارزة واللامعة في المملكة العربية السعودية كونها من أفراد العائل الحاكمة بالسعودية والتي تقدم هند آل سعود الكثير من الاعمال الانسانية والخيرية بكل المجالات يرجح ان هند آل سعود في العقد الخامس من العمر وتعمل بالوقت الحاضر هند آل سعود كرئيسة مجلس إدارة جمعية فكر للابتكار والريادة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الأميرة هند آل سعود تويتر

الأميرة هند آل سعود لديها حساب رسمي على تويتر” من هنا” تشارك هند آل سعود من خلاله العديد من التغريدات أثناء تواجدها في جمهورية مصر العربية وتكريمها في مهرجان روائع الإبداع العالمي الذي أقيم في قصر عابدين، وصور توثق زيارتها إلى مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية وإقامتها في العديد من الأماكن لمدة 5 أيام وقدمت الأميرة هند آل سعود العديد من الأعمال الخيرية وكانت أول داعم للعاملين في جميع المجالات.

سيرة هند آل سعود الذاتية

هند آل سعود رائدة أعمال سعودية وسفيرة دولية. أهم المعلومات عن حياتها الشخصية هي كالتالي

الاسم والعائلة هند آل سعود. اسم الأب الأمير عبد الرحمن آل سعود. الإسم المستعار الأميرة هند آل سعود. مكان وتاريخ الميلاد ولدت هند آل سعود في العاصمة السعودية الرياض في 16 أكتوبر. مكان الاقامة الرياض – السعودية. العمر من المحتمل أن تكون هند آل سعود في الخمسين من عمرها. الجنسية السعودية. الدين والمعتقد مسلم. العقيدة الطائفية من أهل السنة والجماعة. الحالة الاجتماعية غير معروف. المؤهلات العلمية غير معروف. اللغة الأم العربية. اللغات الثانوية الإنجليزية. العمل رئيس مجلس إدارة جمعية فكر للابتكار والريادة الاجتماعية، وسفير دولي للمسؤولية الاجتماعية.

زوج هند آل سعود ويكيبيديا

ولم تذكر الأميرة هند آل سعود ابة الملك السعودجي عبد الرحمن آل سعود أي معلومة عن هوية زوجها الحقيقي، فهي تنتمي للعائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية ولا تتحدث الاميرة هند آل سعود عن حياتها الخاصة وذلك لجهودها الكبيرة في دعم المبادرات الإنسانية سواء المحلية أو الدولية، ولها تاريخ طويل في ريادة الأعمال والدعم.

هند آل سعود من أشهر الشخصيات العاملين في المجال الإنساني والخيري بالمملكة العربية السعودية والتي قدمت الكثير من المساعدات للناس في البلاد ولم تكشف الأميرة هند آل سعود عن عمرها الحقيقي ولكن يقدر انها في العقد الخامس من العمر وهند آل سعود من أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية